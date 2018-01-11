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Опубликовано 11 января 2018, 11:16

"Восставший из ада — 10. Приговор" обзавёлся трейлером

Фото: &copy; Кадр из видео YouTube/Hellraiser: Judgment

Фото: © Кадр из видео YouTube/Hellraiser: Judgment

Культовая хоррор-франшиза получит продолжение. Первый фильм этой серии вышел в 1987 году.

Состоялась премьера трейлера новой части Hellraiser: Judgment. В российском прокате фильм получил название "Восставший из ада — 10. Приговор".

Новая часть рассказывает историю детективов, которые пытаются изо всех сил решить загадку чудовищных серийных убийств. В итоге их поглощает лабиринт потустороннего ужаса со всеми вытекающими последствиями.

Фильм снял Гэри Дж. Танниклифф. В главных ролях: Рэнди Уэйн, Хезер Лэнгенкэмп, Алексис Харрис, Риган Уоллес и Пол Т. Тейлор.

Изначально лента должна была выйти 28 марта 2017 года, однако премьеру пришлось принести. Теперь фильм планируют выпустить на экраны в феврале.

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Сергей Сурепин
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