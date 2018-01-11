"Восставший из ада — 10. Приговор" обзавёлся трейлером
Фото: © Кадр из видео YouTube/Hellraiser: Judgment
Культовая хоррор-франшиза получит продолжение. Первый фильм этой серии вышел в 1987 году.
Состоялась премьера трейлера новой части Hellraiser: Judgment. В российском прокате фильм получил название "Восставший из ада — 10. Приговор".
Новая часть рассказывает историю детективов, которые пытаются изо всех сил решить загадку чудовищных серийных убийств. В итоге их поглощает лабиринт потустороннего ужаса со всеми вытекающими последствиями.
Фильм снял Гэри Дж. Танниклифф. В главных ролях: Рэнди Уэйн, Хезер Лэнгенкэмп, Алексис Харрис, Риган Уоллес и Пол Т. Тейлор.
Изначально лента должна была выйти 28 марта 2017 года, однако премьеру пришлось принести. Теперь фильм планируют выпустить на экраны в феврале.