Депутаты просят гражданство для ведущего "Дневника хача"

Трудностями с получением гражданства РФ, с которыми столкнулся популярный ютьюбер Амиран Сардалов ("Дневник хача"), заинтересовались в Госдуме. Депутаты от ЛДПР Василий Власов и Александр Шерин направили запрос начальнику Главного управления по вопросам миграции МВД, генерал-майору полиции Ольге Кирилловой с просьбой помочь блогеру с гражданством РФ.

— Прошу Вас оказать содействие в вопросе предоставления гражданства Российской Федерации Сардарову Амирану, родившемуся 19 августа 1986 года в Москве. Прошу обратить внимание на факт возможности приёма в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке в соответствии с п. а ч. 2 ст. 14 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", — говорится в депутатском запросе на имя Кирилловой.

В своём обращении парламентарии отмечают, что Сардаров уже долгое время не может получить гражданство, и это говорит лишь о том, что процедура для рядовых граждан слишком бюрократизирована. — Тот факт, что человеку, который родился на территории Российской Федерации и проживал на территории одной из республик бывшего СССР, не могут уже несколько лет предоставить гражданство РФ, является очень показательным, свидетельствуя о сложности бюрократических процедур приёма в гражданство для рядовых лиц, — отмечают депутаты.

Фото: © L!FE/Марат Абулхатин

В мартовском интервью Юрию Дудю Сардаров рассказывал, что, будучи гражданином Грузии, он уже 10 лет пытается получить российский паспорт, и при этом жаловался на бесконечную волокиту и бюрократию. — Какими путями я только не пробовал это делать. Меня везде отфутболивают: пока делаешь одни документы, истекает срок действия других, и нужно всё делать заново. Гонят из филиала в филиал, надо менять какие-то ошибки, при этом заявление может лежать у них до трёх месяцев, а потом ты приходишь, а тебе говорят: "У тебя здесь ошибка, надо заявление по-другому писать". Когда ты начинаешь получать гражданство, ты не можешь выезжать за пределы страны, потому что, как только ты это сделаешь, всё у тебя аннулируется, — рассказывал Дудю автор влога "Дневник хача".

Сам Сардаров надеется на лучшее. — Я бы не хотел, чтобы из этого шоу сделали и шумиху подняли. Мне уже дали РВП (разрешение на временное проживание), и процесс идёт как требуется. Поэтому не хотелось бы какие-либо неудобства доставить сотрудникам ФМС, — заявил Сардаров, комментируя запрос депутатов.

Амиран Сардаров — писатель и популярный видеоблогер, автор Youtube-канала "Дневник хача", гостями которого становятся видные политики, спортcмены, бизнесмены и звёзды шоу-бизнеса. Сейчас на влог Сардарова подписано 2,4 млн человек.

Фото: © L!FE/Сергей Дубровин

Эксперты считают, что Сардаров действительно имеет право на получение гражданства РФ в упрощённом режиме. — Следуя логике российского законодательства в части приёма в гражданство РФ, Амиран действительно имеет право обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке, потому что он родился на территории РСФСР и имел гражданство бывшего СССР. Однако в жизни всё происходит иначе: люди зачастую сталкиваются с жерновами бюрократической машины, известной своей медлительностью, — говорит управляющий бюро "Адвокаты и бизнес" Сергей Ковбасюк.