Депутаты просят гражданство для ведущего "Дневника хача"
Парламентарии просят у МВД помощи: один из самых популярных видеоблогеров России — Амиран Сардаров — уже 10 лет не может получить российский паспорт.
Фото: © L!FE/Марат Абулхатин
Трудностями с получением гражданства РФ, с которыми столкнулся популярный ютьюбер Амиран Сардалов ("Дневник хача"), заинтересовались в Госдуме. Депутаты от ЛДПР Василий Власов и Александр Шерин направили запрос начальнику Главного управления по вопросам миграции МВД, генерал-майору полиции Ольге Кирилловой с просьбой помочь блогеру с гражданством РФ.
— Прошу Вас оказать содействие в вопросе предоставления гражданства Российской Федерации Сардарову Амирану, родившемуся 19 августа 1986 года в Москве. Прошу обратить внимание на факт возможности приёма в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке в соответствии с п. а ч. 2 ст. 14 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", — говорится в депутатском запросе на имя Кирилловой.
В своём обращении парламентарии отмечают, что Сардаров уже долгое время не может получить гражданство, и это говорит лишь о том, что процедура для рядовых граждан слишком бюрократизирована.
— Тот факт, что человеку, который родился на территории Российской Федерации и проживал на территории одной из республик бывшего СССР, не могут уже несколько лет предоставить гражданство РФ, является очень показательным, свидетельствуя о сложности бюрократических процедур приёма в гражданство для рядовых лиц, — отмечают депутаты.
Фото: © L!FE/Марат Абулхатин
В мартовском интервью Юрию Дудю Сардаров рассказывал, что, будучи гражданином Грузии, он уже 10 лет пытается получить российский паспорт, и при этом жаловался на бесконечную волокиту и бюрократию.
— Какими путями я только не пробовал это делать. Меня везде отфутболивают: пока делаешь одни документы, истекает срок действия других, и нужно всё делать заново. Гонят из филиала в филиал, надо менять какие-то ошибки, при этом заявление может лежать у них до трёх месяцев, а потом ты приходишь, а тебе говорят: "У тебя здесь ошибка, надо заявление по-другому писать". Когда ты начинаешь получать гражданство, ты не можешь выезжать за пределы страны, потому что, как только ты это сделаешь, всё у тебя аннулируется, — рассказывал Дудю автор влога "Дневник хача".
Сам Сардаров надеется на лучшее.
— Я бы не хотел, чтобы из этого шоу сделали и шумиху подняли. Мне уже дали РВП (разрешение на временное проживание), и процесс идёт как требуется. Поэтому не хотелось бы какие-либо неудобства доставить сотрудникам ФМС, — заявил Сардаров, комментируя запрос депутатов.
Амиран Сардаров — писатель и популярный видеоблогер, автор Youtube-канала "Дневник хача", гостями которого становятся видные политики, спортcмены, бизнесмены и звёзды шоу-бизнеса. Сейчас на влог Сардарова подписано 2,4 млн человек.
Фото: © L!FE/Сергей Дубровин
Эксперты считают, что Сардаров действительно имеет право на получение гражданства РФ в упрощённом режиме.
— Следуя логике российского законодательства в части приёма в гражданство РФ, Амиран действительно имеет право обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке, потому что он родился на территории РСФСР и имел гражданство бывшего СССР. Однако в жизни всё происходит иначе: люди зачастую сталкиваются с жерновами бюрократической машины, известной своей медлительностью, — говорит управляющий бюро "Адвокаты и бизнес" Сергей Ковбасюк.
По закону граждане только трёх стран СНГ могут получить российское гражданство в упрощённом порядке. На это уйдёт около 1 года. Это граждане Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Для них гражданство РФ выдаётся в упрощённом порядке согласно международному договору, который был подписан в 1999 году.
Для всех остальных категорий иностранцев, в том числе родившихся на территории России и живших в СССР, необходимо пройти важные стадии — разрешение на временное проживание в России (РВП), которое даётся на 3 года, а после этого подать документы и запросить вид на жительство в России (ВНЖ). В последнем случае иностранцу уже выдаётся синий паспорт, по которому он может жить в России и выезжать за границу. ВНЖ даётся на 5 лет, а затем его можно продлить. Только после получения ВНЖ иностранец может подать документы на получение гражданства РФ, а затем ждать ответа от миграционных властей своего региона. Практика показывает, что от момента подачи документов на РВП до получения паспорта гражданина РФ обычно проходит 3 года.