Уолл-стрит восстал против геймеров
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Финансисты остались недовольны реакцией игрового сообщества на кейсы с внутриигровыми предметами.
Руководитель одного из подразделений Capital Markets Геррик Джонсон заявил, что представители Уолл-стрит недовольны резко негативной реакций игрового сообщества на монетизацию в Star Wars Battlefront 2. Отзывы геймеров отбросили назад акции компании Electronic Arts.
По всей видимости, руководство Capital Markets злится на геймеров, которые повлияли на курс акций игрового издателя. Своими действиями они разрушили надежды инвесторов на высокие дивиденды. Это же повлияло на комиссионные для брокеров, консультантов и других представителей этой индустрии.
Несмотря на острую реакцию со стороны игроков на лутбоксы, Майкл Пактер из Wedbush Seсurities уверен, что боевик Star Wars Battlefront 2 окупится. Он считает, что интерес к игре появится после снижения цены на неё.