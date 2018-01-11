В Белоруссии создали костюм виртуальной реальности

Устройство под названием Teslasuit представили в рамках выставки электроники CES в Лас-Вегасе.

Руководитель компании Teslasuit Дмитрий Михальчук придумал костюм виртуальной реальности. Его разработку предприниматель начал в Минске.

Устройство разработчики представили в рамках выставки CES 2018 в городе Лас-Вегасе. Костюм Teslasuit покрывает всё тело. Это даёт возможность полностью погрузиться в мир виртуальной реальности.

В Teslasuit используется система электрической стимуляции, благодаря которой любой контакт в виртуальной реальности можно почувствовать физически. Это касается, например, удара или падения.