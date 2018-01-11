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Регион
Опубликовано 11 января 2018, 14:04

В Югре расчленили казака, расфасовали останки по пакетам и выбросили на помойку

Александр Лавров. Фото: &copy; VK/Ирина Пушистова

Александр Лавров. Фото: © VK/Ирина Пушистова

Они пролежали около недели на территории детского учебного заведения, где и была совершена расправа.

Лидера казачьего штаба, ветерана чеченских боевых действий Александра Лаврова убили и расчленили в декабре минувшего года. При этом чудовищная расправа произошла на территории Центра искусств для одарённых детей Севера в Ханты-Мансийске. Об этом 11 января URA.RU рассказала супруга убитого Ирина.

По её словам, преступник разложил останки её мужа по пакетам и выкинул за мусорные баки на территории учебного заведения, где находится здание штаба казачества. Они там пролежали около недели. В убийстве супруга вдова подозревает охранника учреждения Рудоба Мухторова, который был ранее судим.

Рудоб Мухторов. Фото: © VK/Ирина Пушистова

Рудоб Мухторов. Фото: © VK/Ирина Пушистова

— 17 декабря проходила присяга, где нас приняли в казачество. После церемонии мы поехали в штаб, где проходило чаепитие. Я собралась уходить, но мой муж, будучи начальником штаба, сказал, что должен закончить бумажную работу. Он остался в центре вместе с Мухторовым, и живым я его больше не видела, — вспоминает Ирина.

В Следственном управлении СКР по ХМАО — Югре подтвердили информацию об убийстве Александра Лаврова и сообщили, что подозреваемым по делу является Мухторов. Однако задержать его пока не удалось, так как он скрылся.

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Алёна Темирчиева
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