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Опубликовано 11 января 2018, 14:40

В Call of Duty: WWII появятся "умные" зомби

Разработчики самого популярного военного боевика 2017 года приготовили новое дополнение.

Скриншот видео&nbsp;Call of Duty

Скриншот видео Call of Duty

Компания Activision показала новый трейлер зомби-режима для Call of Duty: WWII. Новая глава получила название Darkest Shore и станет частью первого платного дополнения The Resistance.

В этот раз действие развернётся на севере Германии. В игре появятся новые виды зомби. Разработчики обещают сделать их более "умными".

Дополнение The Resistance выйдет 30 января на PS4. Пока не известно, когда состоится релиз на PC и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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