В Call of Duty: WWII появятся "умные" зомби
Разработчики самого популярного военного боевика 2017 года приготовили новое дополнение.
Скриншот видео Call of Duty
Компания Activision показала новый трейлер зомби-режима для Call of Duty: WWII. Новая глава получила название Darkest Shore и станет частью первого платного дополнения The Resistance.
В этот раз действие развернётся на севере Германии. В игре появятся новые виды зомби. Разработчики обещают сделать их более "умными".
Дополнение The Resistance выйдет 30 января на PS4. Пока не известно, когда состоится релиз на PC и Xbox One.