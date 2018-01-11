В 2017 году видеоигры получили 25 миллионов долларов через краудфандинг

Аналитик ICO Partners Томас Бидо рассказал, что популярность краудфандинга в 2017 году практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом. Общая сумма вложений составила около 25 миллионов долларов. Это на два процента меньше, чем в 2016 году.

Количество успешных проектов на платформе Kickstarter при этом упало на девять процентов. Цели удалось достигнуть только 350. По словам аналитиков, падение вызвано тем, что всё больше разработчиков выбирают другие платформы для сбора средств.