В 2017 году видеоигры получили 25 миллионов долларов через краудфандинг
Только в три игровых проекта пользователи вложили больше миллиона. Разработчики реже стали использовать Kickstarter для сбора средств.
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Аналитик ICO Partners Томас Бидо рассказал, что популярность краудфандинга в 2017 году практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом. Общая сумма вложений составила около 25 миллионов долларов. Это на два процента меньше, чем в 2016 году.
Количество успешных проектов на платформе Kickstarter при этом упало на девять процентов. Цели удалось достигнуть только 350. По словам аналитиков, падение вызвано тем, что всё больше разработчиков выбирают другие платформы для сбора средств.
Все три видеоигры, которые собрали более миллиона долларов, были представлены на разных площадках. Сиквел Pillars of Eternity от Obsidian собрал больше 4,4 миллиона на Fig. В амбициозную MMORPG Ashes of Creation вложили больше 3,2 миллиона на Kickstarter. Также создатели Noob: The Video Game собрали почти полтора миллиона долларов на Ulule.