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Регион
Опубликовано 11 января 2018, 18:22

Минфин планирует внести в Госдуму законопроект о криптовалютах и ICO в феврале

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Трефилов

Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, в ведомстве намерены доработать законопроект.

Министерство финансов РФ планирует до конца следующего месяца внести в Госдуму законопроект о регулировании новых финансовых технологий. Как отметил замглавы ведомства Алексей Моисеев, среди прочего в нём будут установлены правила оборота криптовалют и проведения ICO на территории России.

Моисеев отметил, что министерство намерено доработать законопроект, в том числе в части выработки правил оборота криптовалют, касающихся определения площадок, на которых можно будет совершать сделки с криптовалютами.

— Мы сейчас будем активно это обсуждать, это самый пока нерешённый вопрос, с остальным всё более-менее понятно, — сказал замминистра.

Как ранее писал Лайф, Минфин России предложил обложить налогом добычу криптовалют.

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Майя Селезнёва
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