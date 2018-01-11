Минфин планирует внести в Госдуму законопроект о криптовалютах и ICO в феврале

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, в ведомстве намерены доработать законопроект.

Министерство финансов РФ планирует до конца следующего месяца внести в Госдуму законопроект о регулировании новых финансовых технологий. Как отметил замглавы ведомства Алексей Моисеев, среди прочего в нём будут установлены правила оборота криптовалют и проведения ICO на территории России.

Моисеев отметил, что министерство намерено доработать законопроект, в том числе в части выработки правил оборота криптовалют, касающихся определения площадок, на которых можно будет совершать сделки с криптовалютами.

— Мы сейчас будем активно это обсуждать, это самый пока нерешённый вопрос, с остальным всё более-менее понятно, — сказал замминистра.