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Регион
Опубликовано 11 января 2018, 20:20

Белла Хадид встречается с бывшим парнем своей лучшей подруги

Как пишет US Weekly, фотомодель Белла Хадид встречается с игроком баскетбольной команды Los Angeles Lakers Джорданом Кларксоном. Как утверждают источники, пара счастлива и не намерена выносить свой роман на публичное обозрение — по крайней мере, пока.

Публикация от (@bellahadid)

Кларксон раньше встречался с лучшей подругой Хадид — Кендалл Дженнер. Её реакция на отношения экс-бойфренда и подруги неизвестна.

До Кларксона Хадид встречалась с рэпером The Weeknd. Однако больше года назад он бросил её ради Селены Гомес. Как признавалась Хадид, разрыв с рэпером дался нелегко. Несколько месяцев назад The Weeknd, расставшись уже с Гомес, пытался вернуться к бывшей возлюбленной, но та его не приняла.

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Маргарита Румянцева
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