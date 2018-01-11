Белла Хадид встречается с бывшим парнем своей лучшей подруги

Как пишет US Weekly, фотомодель Белла Хадид встречается с игроком баскетбольной команды Los Angeles Lakers Джорданом Кларксоном. Как утверждают источники, пара счастлива и не намерена выносить свой роман на публичное обозрение — по крайней мере, пока.

До Кларксона Хадид встречалась с рэпером The Weeknd. Однако больше года назад он бросил её ради Селены Гомес. Как признавалась Хадид, разрыв с рэпером дался нелегко. Несколько месяцев назад The Weeknd, расставшись уже с Гомес, пытался вернуться к бывшей возлюбленной, но та его не приняла.