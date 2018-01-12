Продолжение "Дэдпула" продвигают в России с помощью пельменей

Креативное продвижение популярного боевика распространилось не только на американский рынок.

11 января пользователи обратили внимание на российскую версию постера фильма "Дэдпул-2". На картинке, посвящённой Дню благодарения, вместо индейки изобразили пельмени. Также на стаканах всех персонажей лежат огурцы.

Фанаты ленты заподозрили, что постер может оказаться неофициальным. Однако русское подразделение компании 20th Century Fox уже использует его в рекламе. В частности, постер появился в журнале "Бюллетень кинопрокатчика" с соответствующей пометкой.

Предполагается, что этот постер — отсылка к российской пресс-конференции в честь выхода первой части "Дэдпула". Тогда актёр Райан Рейнольдс заявил, что уважает пельмени.