Продолжение "Дэдпула" продвигают в России с помощью пельменей
Кадр фильма "Дэдпул 2"/ © Кинопоиск
Креативное продвижение популярного боевика распространилось не только на американский рынок.
11 января пользователи обратили внимание на российскую версию постера фильма "Дэдпул-2". На картинке, посвящённой Дню благодарения, вместо индейки изобразили пельмени. Также на стаканах всех персонажей лежат огурцы.
Хе. Официальная локализация. pic.twitter.com/LRUxi47Ykv— kinomozg (@kinomozg) January 11, 2018
Фанаты ленты заподозрили, что постер может оказаться неофициальным. Однако русское подразделение компании 20th Century Fox уже использует его в рекламе. В частности, постер появился в журнале "Бюллетень кинопрокатчика" с соответствующей пометкой.
Предполагается, что этот постер — отсылка к российской пресс-конференции в честь выхода первой части "Дэдпула". Тогда актёр Райан Рейнольдс заявил, что уважает пельмени.
Премьера фильма "Дэдпул-2" состоится 18 мая в США. В России, скорее всего, фильм выйдет 17 мая.