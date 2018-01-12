Сразу пять женщин пожаловались на популярного актёра. Звезду Голливуда обвиняют в неподобающем поведении.

Голливудского актёра и режиссёра Джеймса Франко обвинили в сексуальных домогательствах. Сразу пять женщин рассказали о неподобающем поведении звезды.

Среди женщин, которые выпустили с обвинениями, есть в том числе студентки актёрской школы, основанной Франко. По словам женщин, которые соглашались на просьбы актёра, они полагали, что Джеймс Франко поможет им с продвижением по карьерной лестнице. Бывшие студентки заявили, что актёр приходил в ярость, когда девушки отказывались обнажаться во время съёмок.

Скандал начался после того, как Джеймс Франко пришёл на церемонию вручения премии "Золотой глобус" со значком Time’s Up. Актёр таким образом поддержал движение против сексуальных домогательств.