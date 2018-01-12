Сольный фильм о Гамбите лишился режиссёра

Режиссёр Гор Вербински, известный по "Пиратам Карибского моря", отказался от фильма "Гамбит" от студии Fox. Сейчас лента находится на ранней стадии производства.

Главную роль исполнит Ченнинг Татум. Вы его знаете по фильмам "Удача Логана", "Мачо и ботан" и "Клятва". Он же занимает пост продюсера. Помогает актёру Саймон Кинберг, ранее работавший над "Логаном" и тремя частями "Людей Икс".

Напомним, в 2015 году от фильма "Гамбит" отказался режиссёр Руперт Уайатт. В 2016 году этот пост покинул Даг Лайман.