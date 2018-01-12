Nvidia принимает заявки на тестирование нового сервиса для геймеров

Компания Nvidia в начале 2017 года анонсировала облачный игровой сервис GeForce Now. Он в теории позволит владельцам слабых компьютеров играть в современные игры в разрешении 1080p при 60 fps.

Изначально доступ к тестированию сервиса получили владельцы Mac и Nvidia Shield. Теперь компания Nvidia объявила о запуске бета-тестирования на ПК. Сейчас можно оставить соответствующую заявку на участие в нём.