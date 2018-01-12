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Регион
Опубликовано 12 января 2018, 11:38

Nvidia принимает заявки на тестирование нового сервиса для геймеров

Принять участие в бета-тестировании GeForce Now может ограниченное число пользователей.

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Компания Nvidia в начале 2017 года анонсировала облачный игровой сервис GeForce Now. Он в теории позволит владельцам слабых компьютеров играть в современные игры в разрешении 1080p при 60 fps.

Изначально доступ к тестированию сервиса получили владельцы Mac и Nvidia Shield. Теперь компания Nvidia объявила о запуске бета-тестирования на ПК. Сейчас можно оставить соответствующую заявку на участие в нём.

Для стабильной игры понадобится интернет-соединение минимум 25 мегабит в секунду. Сейчас сервис поддерживает порядка 160 игр, среди которых Fortnite, Injustice 2, PlayerUnknown's Battlegrounds, Project Cars 2, и Fallout 4.

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Сергей Сурепин
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