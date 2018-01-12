Вышел первый тизер экранизации "451 градус по Фаренгейту"
Премьера картины запланирована на весну 2018 года. Проектом занимается телеканал HBO.
Телевизионный канал HBO опубликовал дебютный тизер экранизации романа Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту". О планах на создание фильма по роману HBO сообщал ещё в 2016 году.
Экранизацией занимался режиссёр Рамин Бахрани. Роли Гая Монтэга и брандмейстера Битти исполнят Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон. Также в фильме снялись София Бутелла, Лора Хэрриер и другие.
Премьера фильма ожидается весной 2018 года.
Первоисточник рассказывает о тоталитарном обществе, в котором хранение книг и способность критически мыслить считаются преступлением. Брэдбери в своём романе описал домашние кинотеатры и интерактивное телевидение, которое скрывает правду о готовящейся разрушительной войне.