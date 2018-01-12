Вышел первый тизер экранизации "451 градус по Фаренгейту"

Телевизионный канал HBO опубликовал дебютный тизер экранизации романа Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту". О планах на создание фильма по роману HBO сообщал ещё в 2016 году.

Экранизацией занимался режиссёр Рамин Бахрани. Роли Гая Монтэга и брандмейстера Битти исполнят Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон. Также в фильме снялись София Бутелла, Лора Хэрриер и другие.

Премьера фильма ожидается весной 2018 года.