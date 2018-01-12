Главную фишку iPhone X использовали в мобильной игре

Американский разработчик из студии Kite&Lighting, специализирующейся на создании игр для виртуальной реальности, нашёл способ записать лицевую анимацию с помощью смартфона iPhone X. Он уже поделился результатом своих экспериментов.

Разработчик использовал инструмент Faceshift, который позволяет захватывать движения лицевых мышц, в основе которого лежит фреймворк ARKit. По словам американца, он ищет быстрый и бюджетный способ для создания лицевой анимации.