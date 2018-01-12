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Опубликовано 12 января 2018, 13:24

Главную фишку iPhone X использовали в мобильной игре

Разработчик увлёкся виртуальной реальностью и собрал систему для захвата движений лица и тела.

Фото: &copy; Кадр из видео

Фото: © Кадр из видео

Американский разработчик из студии Kite&Lighting, специализирующейся на создании игр для виртуальной реальности, нашёл способ записать лицевую анимацию с помощью смартфона iPhone X. Он уже поделился результатом своих экспериментов.

Разработчик использовал инструмент Faceshift, который позволяет захватывать движения лицевых мышц, в основе которого лежит фреймворк ARKit. По словам американца, он ищет быстрый и бюджетный способ для создания лицевой анимации.

В будущем разработчик хочет использовать анимацию в игре Bebylon: Battle Royale. Точной даты завершения эксперимента энтузиаст пока не называет.

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Сергей Сурепин
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