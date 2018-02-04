Ты не левый. Почему "крепкий хозяйственник Грудинин" — это миф

Я — левый. В современном обществе это представляется чем-то постыдным, сразу же предлагают ехать жить в Северную Корею или на Кубу, на худой конец, на Украину, принявшую на себя ультраленинскую модель полного разрушения предыдущего государства. В общем, городят разные глупости, не вдаваясь и не пытаясь вникнуть в суть. По сути же, сугубо на мой взгляд, первым постулатом современного коммуниста и социалиста является справедливость. И в этом смысле наш сегодняшний президент и кандидат в президенты Владимир Путин куда как более левый, чем Грудинин, и уж тем более, чем господин — язык не поворачивается назвать его товарищем — Зюганов.

Давайте рассмотрим несколько примеров и проведём некоторые параллели. Владимир Ильич Ленин, допустим, в Швейцарии скрывался от царской охранки, искал спонсоров для революции и общался с единомышленниками. Господин Грудинин часто в Швейцарии катается на горных лыжах и ищет рестораны с устрицами посвежее. Устрицы, конечно, обязаны быть свежими, а вот должен ли кандидат "от сохи" и "для народа" проводить новогодние каникулы в ненародной Швейцарии?

Кстати, о Ленине. Не так давно Павел Грудинин отличился и в трактовке деятельности первого лидера советской России. Оказывается, В. И. Ленин отказался от идеи диктатуры пролетариата, то есть, переводя на обычный язык, власти народа. Видимо, именно так для себя господин Грудинин объясняет собственное единовластие в его "совхозе".

Господина Грудинина положительно характеризуют через то, что всю прибыль совхоза им. Ленина он направлял на развитие предприятия, а не выплачивал дивиденды. Вообще-то, это капиталистический апофеоз собственника. Он, являясь крупнейшим акционером, получает и львиную долю доходов от предприятия, и ограничивает в доходах трудящихся совхоза, формально сделав их заложниками обстоятельств. Напомню, кто ещё направлял всю прибыль предприятия на её развитие, — Михаил Ходорковский в ЮКОСе именно так и делал, контролируя весь капитал предприятия и лишив остальных возможности хоть как-то влиять на принятие решений. То есть это не забота о земле и хозяйстве, по сути — это неофеодализм у кромки МКАД, когда формально свободные люди находятся в заложниках у феодала.

Многие восхищаются клубникой Грудинина. Вот, мол, не все землю забросили, некоторые "трудяги" по-прежнему собирают огромные урожаи. Простите мне мою въедливость, но по первому образованию я аграрий. Подмосковье, как и большая часть северной части Центральной России, — зона рискованного земледелия. У Павла Грудинина, имеющего "бесплатные" деньги с аренды земель под торговым комплексом "Вегас" и дивиденды, которые он безудержно направлял на развитие, была возможность создать на месте открытого грунта свою маленькую Голландию. Не так уж и затратно вложиться в гигантские теплицы, мелиорацию, системы орошения и так далее, чтобы обеспечивать Москву и прилежащие регионы свежими ягодами круглый год. Но зачем? Ведь можно собирать один урожай, приглашая на сбор клубники москвичей и расплачиваясь с ними даже не деньгами, а клубникой же. Для имиджа — отличное решение и реклама. Для рентабельности предприятия — мне кажется, кому-то на самом деле плевать на эту рентабельность и задачи у совхоза заключаются исключительно в имитации бурной деятельности и удержании земель до того момента, как они серьёзно подскочат в цене.

Так что позиционирование Грудинина как крепкого хозяйственника, мягко говоря, хромает. Да и, к слову, крепкий свердловский хозяйственник Россией управлял целых девять лет. Посчастливилось пережить это время далеко не всем.

И, наконец, перестав считать деньги Грудинина, давайте посмотрим, чем он ещё отличается от тех уже далёких красных? Те коммунисты из XIX–XX веков выходили на улицы и площади и разговаривали с народом, вникали в его проблемы и добивались радикальных перемен в обществе, потому что существующие реалии совершенно не удовлетворяли даже базовые потребности человека. Что говорит Грудинин о проблемах образования? Он говорит, что построил одну школу. Вот уж диво, десятки олигархов и капиталистов строят в России десятки школ в год. Чем тогда этот коммунист нужнее, чем наш же капиталист с социальной ответственностью? Или, может быть, в совхозе Грудинина работают строго по восемь часов в день и там функционирует настоящий профсоюз? Да нет, там диктатура капитала и акционера Грудинина, а не трудящихся. Что с медициной, промышленностью, культурой, наукой, армией? Теорией о кухарке, способной управлять государством, мы сыты по уши, спасибо, не надо. Таких экспертов по госуправлению в каждом таксопарке пучок за рубль.

Разговор с народом у Павла Грудинина тоже задаётся не особо, даже когда он пытается. Пару дней назад народ пытался с ним поговорить о недвижимости в Испании. Павел Грудинин сказал, что народ выбрал не тот день, потому что сегодня праздник, юбилей Октябрьской революции, то есть нет, извините, победы в великой революции, то есть в великой войне. Для того чтобы помнить про Сталинградскую битву, даже коммунистом быть необязательно, можно быть просто гражданином России, но господин Грудинин запутался и забыл.

По слухам, разумеется, неподтверждённым, лидерами по "продажам" депутатских кресел в России выступают именно две левые партии — "Справедливая Россия" и КПРФ. Да, кстати, даже госпожу Собчак и господина Навального так не хвалят в зарубежной прессе, как господина Грудинина, — а более верной "чёрной метки" для нашего политика, чем похвала с Запада, вообще не существует.