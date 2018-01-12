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Опубликовано 12 января 2018, 13:36

Авторы новых "Мстителей" отметили завершение съёмок огромным тортом

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Russo Brothers &rlm;

Фото: © twitter.com/Russo Brothers ‏

Сейчас братья Джо и Энтони Руссо занимаются постпродакшеном будущего блокбастера.

Авторы четвёртой части "Мстителей" завершили съёмки фильма. Лента пока не получила официальное название.

В честь этого режиссёры Джо и Энтони Руссо сделали соответствующую публикацию в "Твиттере". Также они опубликовали фотографию торта, которым съёмочная группа отметила это событие.

Торт украшен фигуркой Таноса и камнями бесконечности. Платформу, на которой стоит главный антагонист, держат несколько Мстителей — Чёрная Вдова, Вижен и Чёрная Пантера.

Напомним, работа над четвёртой частью "Мстителей" началась в августе, через несколько недель после завершения съёмок "Войны бесконечности". Лента выйдет через год после третьих "Мстителей" — 2 мая 2019 года.

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Сергей Сурепин
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