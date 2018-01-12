Авторы новых "Мстителей" отметили завершение съёмок огромным тортом
Фото: © twitter.com/Russo Brothers
Сейчас братья Джо и Энтони Руссо занимаются постпродакшеном будущего блокбастера.
Авторы четвёртой части "Мстителей" завершили съёмки фильма. Лента пока не получила официальное название.
В честь этого режиссёры Джо и Энтони Руссо сделали соответствующую публикацию в "Твиттере". Также они опубликовали фотографию торта, которым съёмочная группа отметила это событие.
Wrap cake. pic.twitter.com/cdanZXwL1e— Russo Brothers (@Russo_Brothers) January 11, 2018
Торт украшен фигуркой Таноса и камнями бесконечности. Платформу, на которой стоит главный антагонист, держат несколько Мстителей — Чёрная Вдова, Вижен и Чёрная Пантера.
Напомним, работа над четвёртой частью "Мстителей" началась в августе, через несколько недель после завершения съёмок "Войны бесконечности". Лента выйдет через год после третьих "Мстителей" — 2 мая 2019 года.