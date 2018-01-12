Авторы новых "Мстителей" отметили завершение съёмок огромным тортом

Сейчас братья Джо и Энтони Руссо занимаются постпродакшеном будущего блокбастера.

Авторы четвёртой части "Мстителей" завершили съёмки фильма. Лента пока не получила официальное название.

В честь этого режиссёры Джо и Энтони Руссо сделали соответствующую публикацию в "Твиттере". Также они опубликовали фотографию торта, которым съёмочная группа отметила это событие.

Торт украшен фигуркой Таноса и камнями бесконечности. Платформу, на которой стоит главный антагонист, держат несколько Мстителей — Чёрная Вдова, Вижен и Чёрная Пантера.