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Регион
Опубликовано 12 января 2018, 16:39

Госдума в первом чтении приняла законопроект о СМИ-иноагентах

Здание Государственной думы России.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Здание Государственной думы России. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Документ предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны учредить российское юридическое лицо.

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов. Документ позволяет объявлять иноагентами физических лиц, если они публично размещают информацию и при этом получают иностранное финансирование. Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой пояснял, что речь может идти в том числе и о блогерах. Однако такой блогер должен быть зарегистрирован как средство массовой информации, чтобы к нему могли быть применены положения законопроекта о СМИ-иноагентах.

Как и в случае с юридическими лицами, блогеры-иноагенты будут обязаны маркировать свою продукцию соответственным образом.

Напомним, законопроект стал продолжением инициативы, принятой Госдумой в качестве зеркальных мер на признание телеканала RT иностранным агентом в США.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности России снять ограничительные меры против американских СМИ, если США сделают аналогичные шаги по отношению к российским.

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Марина Калегина
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