Госдума в первом чтении приняла законопроект о СМИ-иноагентах

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов. Документ позволяет объявлять иноагентами физических лиц, если они публично размещают информацию и при этом получают иностранное финансирование. Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой пояснял, что речь может идти в том числе и о блогерах. Однако такой блогер должен быть зарегистрирован как средство массовой информации, чтобы к нему могли быть применены положения законопроекта о СМИ-иноагентах.