Госдума в первом чтении приняла законопроект о СМИ-иноагентах
Здание Государственной думы России. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Документ предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны учредить российское юридическое лицо.
Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов. Документ позволяет объявлять иноагентами физических лиц, если они публично размещают информацию и при этом получают иностранное финансирование. Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой пояснял, что речь может идти в том числе и о блогерах. Однако такой блогер должен быть зарегистрирован как средство массовой информации, чтобы к нему могли быть применены положения законопроекта о СМИ-иноагентах.
Как и в случае с юридическими лицами, блогеры-иноагенты будут обязаны маркировать свою продукцию соответственным образом.
Напомним, законопроект стал продолжением инициативы, принятой Госдумой в качестве зеркальных мер на признание телеканала RT иностранным агентом в США.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о готовности России снять ограничительные меры против американских СМИ, если США сделают аналогичные шаги по отношению к российским.