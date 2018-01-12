PlayStation 4 получит новый контроллер
Разработчики из компании Hori уже на следующей неделе выпустят новое устройство под названием Onyx.
Фото © Flickr/Mark Bonica
Компания Sony анонсировала новый контроллер от компании Hori. Устройство получило название Onyx.
Новинка появится в магазинах нескольких стран уже 15 января. В их число Россия пока не входит. На вид контроллер Onyx сильно напоминает Nacon Wired Compact Controller. Правда, в отличие от последнего, компания Hori добавила в свой гаджет беспроводное Bluetooth-соединение.
Также контроллер получил большую кнопку с тачпадом, два вибрационных мотора и асимметричные стики. Цена нового гаджета пока не озвучивается.