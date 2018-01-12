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Опубликовано 12 января 2018, 15:49

PlayStation 4 получит новый контроллер

Разработчики из компании Hori уже на следующей неделе выпустят новое устройство под названием Onyx.

Фото &copy; Flickr/Mark Bonica

Фото © Flickr/Mark Bonica

Компания Sony анонсировала новый контроллер от компании Hori. Устройство получило название Onyx.

Новинка появится в магазинах нескольких стран уже 15 января. В их число Россия пока не входит. На вид контроллер Onyx сильно напоминает Nacon Wired Compact Controller. Правда, в отличие от последнего, компания Hori добавила в свой гаджет беспроводное Bluetooth-соединение.

Также контроллер получил большую кнопку с тачпадом, два вибрационных мотора и асимметричные стики. Цена нового гаджета пока не озвучивается.

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Сергей Сурепин
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