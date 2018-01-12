PlayStation 4 получит новый контроллер

Новинка появится в магазинах нескольких стран уже 15 января. В их число Россия пока не входит. На вид контроллер Onyx сильно напоминает Nacon Wired Compact Controller. Правда, в отличие от последнего, компания Hori добавила в свой гаджет беспроводное Bluetooth-соединение.