Halo 5: Guardians станет временно бесплатной
Все подписчики Xbox Live Gold на предстоящих выходных смогут сыграть в популярный боевик.
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Microsoft анонсировала очередные "бесплатные выходные". На этот раз все подписчики Xbox Live Gold смогут поиграть в Halo 5: Guardians абсолютно бесплатно.
Все желающие смогут полностью пройти сюжетную кампанию как в одиночестве, так и с друзьями. Также игрокам будет доступен многопользовательский режим.
Акция продлится до 14 января. Игра распространяется по программе "бесплатные выходные с Xbox Live Gold".
Также на момент проведения акции на игру будет действовать скидка в размере 20%. Halo 5: Guardians доступна на Xbox One.