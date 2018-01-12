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Опубликовано 12 января 2018, 14:50

Halo 5: Guardians станет временно бесплатной

Все подписчики Xbox Live Gold на предстоящих выходных смогут сыграть в популярный боевик.

Фото &copy;&nbsp;&nbsp;343 Industries

Фото ©  343 Industries

Microsoft анонсировала очередные "бесплатные выходные". На этот раз все подписчики Xbox Live Gold смогут поиграть в Halo 5: Guardians абсолютно бесплатно.

Все желающие смогут полностью пройти сюжетную кампанию как в одиночестве, так и с друзьями. Также игрокам будет доступен многопользовательский режим.

Акция продлится до 14 января. Игра распространяется по программе "бесплатные выходные с Xbox Live Gold".

Также на момент проведения акции на игру будет действовать скидка в размере 20%. Halo 5: Guardians доступна на Xbox One.

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Сергей Сурепин
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