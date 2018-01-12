Halo 5: Guardians станет временно бесплатной

Microsoft анонсировала очередные "бесплатные выходные". На этот раз все подписчики Xbox Live Gold смогут поиграть в Halo 5: Guardians абсолютно бесплатно.

Все желающие смогут полностью пройти сюжетную кампанию как в одиночестве, так и с друзьями. Также игрокам будет доступен многопользовательский режим.

Акция продлится до 14 января. Игра распространяется по программе "бесплатные выходные с Xbox Live Gold".