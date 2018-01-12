"Не было места". Шведский зоопарк признал убийство девяти здоровых львят
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В администрации Boras Djurpark заявили, что им не удалось пристроить малышей, а содержать их в зверинце не могли, поэтому решили усыпить.
Исполнительный директор шведского парка Boras Djurpark Бо Келлсон заявил, что пришлось усыпить не менее девяти здоровых львят с 2012 года, так как их некуда было пристроить. Как сообщает The Independent со ссылкой на его слова, здоровые животные иногда должны быть подвергнуты эвтаназии, если их некуда определить.
— Мы долго старались продать их или перевезти в другие зоопарки, но, к сожалению, никто не согласился. В то же время в прайде начались жестокие конфликты, и мы были вынуждены кого-то исключить, — заявил он.
Отмечается, что только два из 13 детёнышей, рождённых в разных помётах в парке животных, пережили последние пять лет. Ещё два львёнка умерли по естественным причинам.
Специалист по исследованиям животных в Гётеборгском университете Хелена Педерсон рассказала SVT, что эвтаназия питомцев в зоопарках подняла вопрос о том, должны ли такие учреждения вообще существовать. Она также призвала задуматься, по какой причине для нас важно иметь зоопарки и стоит ли это той расплаты, которую несут их обитатели.