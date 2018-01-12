"Не было места". Шведский зоопарк признал убийство девяти здоровых львят

В администрации Boras Djurpark заявили, что им не удалось пристроить малышей, а содержать их в зверинце не могли, поэтому решили усыпить.

Исполнительный директор шведского парка Boras Djurpark Бо Келлсон заявил, что пришлось усыпить не менее девяти здоровых львят с 2012 года, так как их некуда было пристроить. Как сообщает The Independent со ссылкой на его слова, здоровые животные иногда должны быть подвергнуты эвтаназии, если их некуда определить.

— Мы долго старались продать их или перевезти в другие зоопарки, но, к сожалению, никто не согласился. В то же время в прайде начались жестокие конфликты, и мы были вынуждены кого-то исключить, — заявил он.

Отмечается, что только два из 13 детёнышей, рождённых в разных помётах в парке животных, пережили последние пять лет. Ещё два львёнка умерли по естественным причинам.