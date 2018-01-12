Победителя "Евровидения" выписали из больницы после пересадки сердца

28-летний португальский певец Сальвадор Собрал выписан из лиссабонского госпиталя Santa Cruz, где ему месяц назад провели сложную операцию по пересадке сердца. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте исполнителя.

Публикация от Sal Sobral (@salvadorsobral.music) Янв 2, 2018 at 4:26 PST

Близкие Сальвадора поблагодарили его поклонников за поддержку и проанонсировали, что вскоре появятся новости о его возвращении на сцену.

А пока триумфатор прошлогоднего "Евровидения" продолжает реабилитацию дома. Ему пока рекомендуют избегать любых нагрузок и большого скопления людей.