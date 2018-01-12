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Регион
Опубликовано 12 января 2018, 21:06

Победителя "Евровидения" выписали из больницы после пересадки сердца

28-летний португальский певец Сальвадор Собрал выписан из лиссабонского госпиталя Santa Cruz, где ему месяц назад провели сложную операцию по пересадке сердца. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте исполнителя.

Близкие Сальвадора поблагодарили его поклонников за поддержку и проанонсировали, что вскоре появятся новости о его возвращении на сцену.

А пока триумфатор прошлогоднего "Евровидения" продолжает реабилитацию дома. Ему пока рекомендуют избегать любых нагрузок и большого скопления людей.

Напомним, из-за врождённого заболевания — порока сердца — Сальвадор Собрал не смог принять участие в конкурсе "Евровидение" на общих основаниях. В частности, он пропустил репетиции полуфинала и прибыл в Киев к генеральному прогону и старту полуфинала. В этом конкурсе он одержал победу, набрав рекордные за всю историю "Евровидения" 758 очков.

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Марина Калегина
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