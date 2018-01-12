В РФ введут обязательную классификацию гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс

Срок действия свидетельства об аккредитации туристского объектра — три года с момента принятия соответствующего решения.

Отмечается, что поэтапное присвоение определённой категории объектам туристской индустрии в РФ начнётся с 1 июля 2019 года. Кроме того, свидетельство о пройденной аккредитации гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс действует три года с момента принятия соответствующего решения. Объектам, не получившим свидетельства, предоставление услуг запрещено.