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Регион
Опубликовано 12 января 2018, 21:35

В РФ введут обязательную классификацию гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Срок действия свидетельства об аккредитации туристского объектра — три года с момента принятия соответствующего решения.

Государственная дума РФ приняла во втором, основном чтении новый законопроект обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей территории страны.

Отмечается, что поэтапное присвоение определённой категории объектам туристской индустрии в РФ начнётся с 1 июля 2019 года. Кроме того, свидетельство о пройденной аккредитации гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс действует три года с момента принятия соответствующего решения. Объектам, не получившим свидетельства, предоставление услуг запрещено.

Также, согласно законопроекту, вводятся понятия "гостиничные услуги", "гостиница и иное средство размещения", "классификация объектов туристской индустрии".

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