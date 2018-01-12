В РФ введут обязательную классификацию гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс
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Срок действия свидетельства об аккредитации туристского объектра — три года с момента принятия соответствующего решения.
Государственная дума РФ приняла во втором, основном чтении новый законопроект обязательной классификации гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей на всей территории страны.
Отмечается, что поэтапное присвоение определённой категории объектам туристской индустрии в РФ начнётся с 1 июля 2019 года. Кроме того, свидетельство о пройденной аккредитации гостиниц, пляжей и горнолыжных трасс действует три года с момента принятия соответствующего решения. Объектам, не получившим свидетельства, предоставление услуг запрещено.
Также, согласно законопроекту, вводятся понятия "гостиничные услуги", "гостиница и иное средство размещения", "классификация объектов туристской индустрии".