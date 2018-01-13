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Регион
Опубликовано 13 января 2018, 14:44

В сериале "Друзья" нашли сексизм и гомофобию

Фото: &copy; кадр из сериала "Друзья"

Фото: © кадр из сериала "Друзья"

Зрители, которые ранее не видели культовый комедийный сериал, раскритиковали его за дискриминацию.

Миллениалы раскритиковали культовый сериал "Друзья". Они увидели в комедийном шоу сексизм и расизм. Зрители обсудили сериал в "Твиттере".

В частности, пользователям не понравились шутки, связанные с толстой Моникой. Также они раскритиковали гомофобские шутки Чендлера. Пользователи считают, что сегодня такой юмор смотрится неуместным.

Другие зрители рассказали, что в ситкоме недостаточно чернокожих персонажей. Некоторые считают сериал "Друзья" воплощением гомофобии, сексизма и мизогинии 1990-х годов.

Напомним, сериал "Друзья" выходил с 1994 по 2004 год. В прошлом году он появился на стриминговой площадке Netflix.

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Сергей Сурепин
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