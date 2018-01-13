В сериале "Друзья" нашли сексизм и гомофобию

Зрители, которые ранее не видели культовый комедийный сериал, раскритиковали его за дискриминацию.

Миллениалы раскритиковали культовый сериал "Друзья". Они увидели в комедийном шоу сексизм и расизм. Зрители обсудили сериал в "Твиттере".

Millennials watching 'Friends' for the first time on Netflix say the show is sexist, homophobic and transphobic. How have our values changed over the last 15 years? #DarrenOnLBC pic.twitter.com/riHMy81HQI — LBC (@LBC) January 12, 2018

В частности, пользователям не понравились шутки, связанные с толстой Моникой. Также они раскритиковали гомофобские шутки Чендлера. Пользователи считают, что сегодня такой юмор смотрится неуместным.

Другие зрители рассказали, что в ситкоме недостаточно чернокожих персонажей. Некоторые считают сериал "Друзья" воплощением гомофобии, сексизма и мизогинии 1990-х годов.