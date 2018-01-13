В сериале "Друзья" нашли сексизм и гомофобию
Фото: © кадр из сериала "Друзья"
Зрители, которые ранее не видели культовый комедийный сериал, раскритиковали его за дискриминацию.
Миллениалы раскритиковали культовый сериал "Друзья". Они увидели в комедийном шоу сексизм и расизм. Зрители обсудили сериал в "Твиттере".
Millennials watching 'Friends' for the first time on Netflix say the show is sexist, homophobic and transphobic. How have our values changed over the last 15 years? #DarrenOnLBC pic.twitter.com/riHMy81HQI— LBC (@LBC) January 12, 2018
В частности, пользователям не понравились шутки, связанные с толстой Моникой. Также они раскритиковали гомофобские шутки Чендлера. Пользователи считают, что сегодня такой юмор смотрится неуместным.
Другие зрители рассказали, что в ситкоме недостаточно чернокожих персонажей. Некоторые считают сериал "Друзья" воплощением гомофобии, сексизма и мизогинии 1990-х годов.
Напомним, сериал "Друзья" выходил с 1994 по 2004 год. В прошлом году он появился на стриминговой площадке Netflix.