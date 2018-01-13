Авторов российского фильма "Скиф" обвинили в плагиате

Команду заподозрили в заимствовании информации из популярной игры The Elder Scrolls V: Skyrim — Dawnguard.

Члены тематического паблика в социальной сети "ВКонтакте" под названием The Elder Scrolls [Morrowind, Skyrim, Скайрим] опубликовали запись, в которой заподозрили авторов российского фильма "Скиф" в плагиате. Авторы публикации отметили сходство щита из рекламных материалов ленты и дополнения Dawnguard к игре The Elder Scrolls V: Skyrim.

Пользователи подозревают авторов ленты в воровстве. Связано это с тем, что все элементы повторяют внешний вид щита из игры.

Фанаты заметили, что российские студии не первый раз заимствуют элементы из этой игры. Напомним, на постере сериала "Золотая орда" была изображена статуя из игры Skyrim.