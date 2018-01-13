Страстный секс поможет вылечить "новый грипп", захватывающий весь мир
Согласно исследованию, люди, которые спали со своим партнёром один или два раза в неделю, имели на треть больше антител, необходимых для борьбы с болезнью.
Учёные выяснили, что "аусси-грипп" можно излечить страстным сексом, сообщает The Sun. Так, в процессе может возрастать производство иммуноглобулина А, при помощи которого организм борется с инфекцией.
Согласно исследованию специалистов Университета Уилкса в Пенсильвании, люди, занимавшиеся сексом со своим партнёром один или два раза в неделю, имели на 30% больше необходимого вещества для защиты своего организма, в том числе и от этого вируса.
Занятия сексом помогают выработать специальные антитела, способствующие борьбе организма с вирусами
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Кроме того, согласно результатам исследования, секс поможет снизить уровень стресса. Таким образом вам будет проще предотвратить чувство недомогания. К слову, подобные функции выполняют и спортивные упражнения.
Другие интересные способы улучшения иммунной системы, предлагаемые исследователями: регулярный массаж, чтение и хороший сон. Исследователи из медицинского университета в Майами заявили, что 20 минут массажа в неделю может снизить на 53% уровень кортизола — гормона стресса, который отрицательно влияет на иммунную систему. Между тем уровень дофамина и серотонина возрос бы.
Учёные забили тревогу в связи с новым вирусом гриппа Aussie flu или H3N2. Он распространился в Австралии. Исследователи отметили, что последствия от него — одни из самых тяжёлых за последнее десятилетие в стране. Некоторые специалисты бьют тревогу, опасаясь, что он распространится и на другие страны. Особенную опасность он представляет для пожилых, младенцев, астматиков и людям, страдающим заболеваниями сердца.