Согласно исследованию, люди, которые спали со своим партнёром один или два раза в неделю, имели на треть больше антител, необходимых для борьбы с болезнью.

Учёные выяснили, что "аусси-грипп" можно излечить страстным сексом, сообщает The Sun. Так, в процессе может возрастать производство иммуноглобулина А, при помощи которого организм борется с инфекцией.

Согласно исследованию специалистов Университета Уилкса в Пенсильвании, люди, занимавшиеся сексом со своим партнёром один или два раза в неделю, имели на 30% больше необходимого вещества для защиты своего организма, в том числе и от этого вируса.

Занятия сексом помогают выработать специальные антитела, способствующие борьбе организма с вирусами Фото: © Flikr/nicolee_camachoFollow

Кроме того, согласно результатам исследования, секс поможет снизить уровень стресса. Таким образом вам будет проще предотвратить чувство недомогания. К слову, подобные функции выполняют и спортивные упражнения.

Другие интересные способы улучшения иммунной системы, предлагаемые исследователями: регулярный массаж, чтение и хороший сон. Исследователи из медицинского университета в Майами заявили, что 20 минут массажа в неделю может снизить на 53% уровень кортизола — гормона стресса, который отрицательно влияет на иммунную систему. Между тем уровень дофамина и серотонина возрос бы.