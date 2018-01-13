Создатели "Игры престолов" назвали причину выхода финала только в 2019 году

Авторы телевизионного проекта стремятся создать шоу самого высокого качества. Это занимает много времени.

Восьмой сезон американского телесериала "Игра престолов" выйдет в 2019 году. Он станет заключительным для эпичной саги. Столь поздняя дата выхода связана с тем, что авторы хотят сделать шоу самого высокого качества. С таким заявлением выступил Кейси Блойс, программный директор телеканала HBO.

На создание масштабных батальных сцен и спецэффектов уходит большое количество времени. Продюсеры максимально серьёзно подходят к съёмкам финальных эпизодов. Они перфекционисты, а озвученные сроки выхода — кратчайшие из возможных. Кейси Блойс, программный директор телеканала HBO.

Также сотрудник HBO прокомментировал информацию о создании приквела к "Игре престолов". Кейси Блойс заявил, что производство нового сериала уже находится в процессе, а к его созданию удалось привлечь по-настоящему талантливых авторов.

Премьеру спин-оффа, по словам программного директора HBO, не стоит ждать раньше, чем через год после выхода финала оригинального сериала.