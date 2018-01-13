Создатели "Игры престолов" назвали причину выхода финала только в 2019 году
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Авторы телевизионного проекта стремятся создать шоу самого высокого качества. Это занимает много времени.
Восьмой сезон американского телесериала "Игра престолов" выйдет в 2019 году. Он станет заключительным для эпичной саги. Столь поздняя дата выхода связана с тем, что авторы хотят сделать шоу самого высокого качества. С таким заявлением выступил Кейси Блойс, программный директор телеканала HBO.
На создание масштабных батальных сцен и спецэффектов уходит большое количество времени. Продюсеры максимально серьёзно подходят к съёмкам финальных эпизодов. Они перфекционисты, а озвученные сроки выхода — кратчайшие из возможных.
Кейси Блойс, программный директор телеканала HBO.
Также сотрудник HBO прокомментировал информацию о создании приквела к "Игре престолов". Кейси Блойс заявил, что производство нового сериала уже находится в процессе, а к его созданию удалось привлечь по-настоящему талантливых авторов.
Премьеру спин-оффа, по словам программного директора HBO, не стоит ждать раньше, чем через год после выхода финала оригинального сериала.
Напомним, восьмой сезон "Игры престолов" получит шесть эпизодов. По уже сложившейся традиции их срежиссируют Дэвид Бениофф, Дэн Уайсс, Мигель Сапочник и Дэвид Наттер.