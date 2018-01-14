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Опубликовано 14 января 2018, 10:48

Сериал "Ходячие мертвецы" продлили на девятый сезон

Фото: &copy; facebook.com/TheWalkingDeadAMC

Фото: © facebook.com/TheWalkingDeadAMC

Шоу получит нового режиссёра. Ранее проект столкнулся с серьёзным падением рейтингов.

Телевизионный канал AMC продлил сериал "Ходячие мертвецы" на девятый сезон. Проект получил нового шоураннера — им стала сценарист Анджела Канг.

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Это очень важный день для всей телевизионной вселенной. Мы с гордостью признаём заслуги Анджелы перед шоу и на пути к девятому сезону, который будет создаваться под её руководством

Чарли Коллер, президент АМС

Предыдущий шоураннер Скотт Гимпл теперь будет отвечать за развитие всей вселенной "Ходячих мертвецов". Это касается в том числе сериала "Бойтесь ходячих мертвецов".

Напомним, сериал основан на одноимённой серии комиксов Роберта Киркмана. Шоу дебютировало 31 октября 2010 года. Ранее телесериал столкнулся с падением рейтингов — первый эпизод восьмого сезона посмотрело 11,4 миллиона человек (на 47% меньше, чем рейтинги первого эпизода седьмого сезона).

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Сергей Сурепин
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