Сериал "Ходячие мертвецы" продлили на девятый сезон
Фото: © facebook.com/TheWalkingDeadAMC
Шоу получит нового режиссёра. Ранее проект столкнулся с серьёзным падением рейтингов.
Телевизионный канал AMC продлил сериал "Ходячие мертвецы" на девятый сезон. Проект получил нового шоураннера — им стала сценарист Анджела Канг.
Это очень важный день для всей телевизионной вселенной. Мы с гордостью признаём заслуги Анджелы перед шоу и на пути к девятому сезону, который будет создаваться под её руководством
Чарли Коллер, президент АМС
Предыдущий шоураннер Скотт Гимпл теперь будет отвечать за развитие всей вселенной "Ходячих мертвецов". Это касается в том числе сериала "Бойтесь ходячих мертвецов".
Напомним, сериал основан на одноимённой серии комиксов Роберта Киркмана. Шоу дебютировало 31 октября 2010 года. Ранее телесериал столкнулся с падением рейтингов — первый эпизод восьмого сезона посмотрело 11,4 миллиона человек (на 47% меньше, чем рейтинги первого эпизода седьмого сезона).