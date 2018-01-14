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Опубликовано 14 января 2018, 10:53

По мотивам "Звёздных войн" выйдет ещё одна мобильная игра

Фото: &copy; starwars.com

Фото: © starwars.com

Компания "Дисней" не останавливается, тем самым продолжая выкачивать из фанатов деньги.

Компания "Дисней" продолжает стремительно зарабатывать на серии "Звёздные войны". Теперь в раннем доступе находится шутер для мобильных устройств под названием Star Wars: Rivals.

Пользователи получат возможность поиграть за одного из любимых персонажей космической саги. Также в шутере доступны герои новых фильмов.

Мобильный проект получил не только полноценную сюжетную кампанию, но и бои между игроками. Каждого персонажа можно будет прокачивать и выбирать уникальное вооружение.

Star Wars: Rivals будет распространяться по условно-бесплатной модели. Зарабатывать разработчики будут на внутриигровых покупках.

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Сергей Сурепин
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