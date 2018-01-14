По мотивам "Звёздных войн" выйдет ещё одна мобильная игра
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Компания "Дисней" не останавливается, тем самым продолжая выкачивать из фанатов деньги.
Компания "Дисней" продолжает стремительно зарабатывать на серии "Звёздные войны". Теперь в раннем доступе находится шутер для мобильных устройств под названием Star Wars: Rivals.
Пользователи получат возможность поиграть за одного из любимых персонажей космической саги. Также в шутере доступны герои новых фильмов.
Мобильный проект получил не только полноценную сюжетную кампанию, но и бои между игроками. Каждого персонажа можно будет прокачивать и выбирать уникальное вооружение.
Star Wars: Rivals будет распространяться по условно-бесплатной модели. Зарабатывать разработчики будут на внутриигровых покупках.