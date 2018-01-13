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Регион
Опубликовано 13 января 2018, 23:29

Восемь человек пострадали при взрыве у границы Албании и Черногории

Взрывное устройство сработало в центре города, вблизи офиса сербско-черногорского национального меньшинства.

Взрыв произошёл в албанском городе Шкодер, возле границы с Черногорией. В результате случившегося пострадало восемь человек, трое из них получили тяжёлые ранения. Об этом сообщает телеканал RTCG.

По данным албанской полиции, взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу. Предполагается, что целью нападения был местный бизнесмен Люльзим Кула.

В момент взрыва в центре города работала съёмочная группа RTCG. Сотрудница телеканала Райка Гардашевич получила лёгкие ранения, на месте её осмотрели врачи.

По данному факту начато расследование. Сейчас полиция досматривает въезжающие и выезжающие из Шкодера автомобили.

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Анна Пономаренко
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