Восемь человек пострадали при взрыве у границы Албании и Черногории
Взрывное устройство сработало в центре города, вблизи офиса сербско-черногорского национального меньшинства.
Взрыв произошёл в албанском городе Шкодер, возле границы с Черногорией. В результате случившегося пострадало восемь человек, трое из них получили тяжёлые ранения. Об этом сообщает телеканал RTCG.
Šest osoba povrijeđeno je danas u eksploziji u Skadru, a među povrijeđenima je i radnica Radio-televizije Crne... https://t.co/laD66HKKKr— Kosovo Press (@Kosovo_press) 13 января 2018 г.
Explosion injures 8 in northern #Albania https://t.co/IWrQCp8llb pic.twitter.com/xR8PaPcWOQ— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 13 января 2018 г.
По данным албанской полиции, взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу. Предполагается, что целью нападения был местный бизнесмен Люльзим Кула.
В момент взрыва в центре города работала съёмочная группа RTCG. Сотрудница телеканала Райка Гардашевич получила лёгкие ранения, на месте её осмотрели врачи.
По данному факту начато расследование. Сейчас полиция досматривает въезжающие и выезжающие из Шкодера автомобили.