Восемь человек пострадали при взрыве у границы Албании и Черногории

Взрывное устройство сработало в центре города, вблизи офиса сербско-черногорского национального меньшинства.

Взрыв произошёл в албанском городе Шкодер, возле границы с Черногорией. В результате случившегося пострадало восемь человек, трое из них получили тяжёлые ранения. Об этом сообщает телеканал RTCG.

Šest osoba povrijeđeno je danas u eksploziji u Skadru, a među povrijeđenima je i radnica Radio-televizije Crne... https://t.co/laD66HKKKr — Kosovo Press (@Kosovo_press) 13 января 2018 г.

По данным албанской полиции, взрывное устройство было прикреплено к мотоциклу. Предполагается, что целью нападения был местный бизнесмен Люльзим Кула.

В момент взрыва в центре города работала съёмочная группа RTCG. Сотрудница телеканала Райка Гардашевич получила лёгкие ранения, на месте её осмотрели врачи.