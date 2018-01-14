В Португалии 8 человек погибли при пожаре в развлекательном клубе
Предварительно, причиной возгорания стал взрыв отопительного прибора. К эвакуации людей привлекались вертолёты.
По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожара в развлекательном клубе населённого пункта Вила-Нова-да-Раинья на севере Португалии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных властей.
BREAKING: At least 8 dead and 34 others injured after a reported boiler explosion and fire at a building in Tondela, Portugal pic.twitter.com/4VxFIye5cl— News_Executive (@News_Executive) 14 января 2018 г.
По информации агентства, в момент пожара в здании находилось более 60 человек. Из них 34 человека пострадали. Всем раненым сейчас оказывают медицинскую помощь.