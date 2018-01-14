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Опубликовано 14 января 2018, 03:28

В Португалии 8 человек погибли при пожаре в развлекательном клубе

Предварительно, причиной возгорания стал взрыв отопительного прибора. К эвакуации людей привлекались вертолёты.

По меньшей мере восемь человек погибли в результате пожара в развлекательном клубе населённого пункта Вила-Нова-да-Раинья на севере Португалии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных властей.

По информации агентства, в момент пожара в здании находилось более 60 человек. Из них 34 человека пострадали. Всем раненым сейчас оказывают медицинскую помощь.

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Анна Пономаренко
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