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Опубликовано 14 января 2018, 13:55

В Госдуме прокомментировали нападение на Российский центр науки в Киеве

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Такой инцидент "свидетельствует об уровне охраны порядка на Украине", считают в нижней палате Парламента РФ.

Россия должна незамедлительно отреагировать на нападение украинских радикалов на Российский центр науки и культуры в Киеве, сказал РИА "Новости" известный кинорежиссёр, первый заместитель думского комитета по культуре Владимир Бортко.

— Отреагировать нужно. Это же дипломатическая организация. <...> Наверное, нужно послать ноту соответствующую, — отметил Бортко. По его словам, такой инцидент "свидетельствует об уровне охраны порядка на Украине".

Напомним, вчера радикалы из организации "Чёрный комитет" обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в украинской столице и закрыли их на замок.

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Анна Стрельцова
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