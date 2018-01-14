В Госдуме прокомментировали нападение на Российский центр науки в Киеве

Такой инцидент "свидетельствует об уровне охраны порядка на Украине", считают в нижней палате Парламента РФ.

Россия должна незамедлительно отреагировать на нападение украинских радикалов на Российский центр науки и культуры в Киеве, сказал РИА "Новости" известный кинорежиссёр, первый заместитель думского комитета по культуре Владимир Бортко.

— Отреагировать нужно. Это же дипломатическая организация. <...> Наверное, нужно послать ноту соответствующую, — отметил Бортко. По его словам, такой инцидент "свидетельствует об уровне охраны порядка на Украине".