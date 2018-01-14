Звезду "Правдивой лжи" Элайзу Душку растлили в 12 лет

Американская актриса рассказала, что на съёмках культового фильма её домогался координатор трюков.

Актриса Элайза Душку рассказала, что её растлил координатор трюков фильма "Правдивая ложь". На момент съёмок ей было 12 лет.

В картине Джеймса Кэмерона она играла дочь главного героя. Его роль досталась Арнольду Шварценеггеру. Двойник актёра Джоэль Крамер выступал на съёмках координатором трюков.

По словам актрисы, он сознательно допустил неудачный трюк, в ходе которого Элайза сломала себе ребро. Слова Душку подтвердила её мать и опекун, который должен был присматривать за ней на съёмках картины.