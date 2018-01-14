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Опубликовано 14 января 2018, 12:31

Стала известна диета Алисии Викандер

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Информацией поделился тренер шведской актрисы во время её подготовки к съёмкам в фильме "Tomb Raider: Лара Крофт".

Тренер Магнус Лигдбек раскрыл секрет Алисии Викандер. Он поделился диетой актрисы во время подготовки к съёмкам в фильме "Tomb Raider: Лара Крофт".

Диета Алисии Викандер

Каждый приём пищи имел 40 грамм белка, 40 грамм углеводов и 30 грамм жира. Перекусы — 30 грамм протеина. Напитки: вода, свекольный и лимонно-имбирные шоты, а также овощные соки с фруктами.

  • Завтрак: четыре яйца, половина авокадо, кофе
  • Первый перекус: любые закуски с белком
  • Обед: 40 грамм говядины, курицы или рыбы, 40 грамм медленных углеводов (рис, сладкий картофель), 30 грамм пищи с полезными жирами (оливковое масло, кокосовое масло, авокадо)
  • Второй перекус: любые закуски с протеином
  • Ужин: 40 грамм белка, 40 грамм медленных углеводов, 30 грамм полезного жира, алкоголь запрещён.

Премьера фильма "Tomb Raider: Лара Крофт" состоится 15 марта.

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Сергей Сурепин
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