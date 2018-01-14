Стала известна диета Алисии Викандер
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Информацией поделился тренер шведской актрисы во время её подготовки к съёмкам в фильме "Tomb Raider: Лара Крофт".
Тренер Магнус Лигдбек раскрыл секрет Алисии Викандер. Он поделился диетой актрисы во время подготовки к съёмкам в фильме "Tomb Raider: Лара Крофт".
Алисия Викандер готовит своё тело к «Tomb Raider: Лара Крофт». Премьера — 15 марта. pic.twitter.com/DMy3M8dLzr— Котонавты (@meownauts) January 14, 2018
Диета Алисии Викандер
Каждый приём пищи имел 40 грамм белка, 40 грамм углеводов и 30 грамм жира. Перекусы — 30 грамм протеина. Напитки: вода, свекольный и лимонно-имбирные шоты, а также овощные соки с фруктами.
- Завтрак: четыре яйца, половина авокадо, кофе
- Первый перекус: любые закуски с белком
- Обед: 40 грамм говядины, курицы или рыбы, 40 грамм медленных углеводов (рис, сладкий картофель), 30 грамм пищи с полезными жирами (оливковое масло, кокосовое масло, авокадо)
- Второй перекус: любые закуски с протеином
- Ужин: 40 грамм белка, 40 грамм медленных углеводов, 30 грамм полезного жира, алкоголь запрещён.
Премьера фильма "Tomb Raider: Лара Крофт" состоится 15 марта.