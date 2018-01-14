В Госдуме предложили отказаться от Договора о сотрудничестве с Украиной

По словам депутата, денонсацию документа о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве можно провести лишь частично.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной может быть частично расторгнут. В частности, в вопросе относительно признания территориальных границ друг друга. Такого мнения придерживается первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Народный избранник уверен, что договор "односторонне выгоден" Украине.

— Ибо, не оговаривая механизмов партнёрства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаём территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши — на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идёт о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины, — подчеркнул Затулин.

Как отметил депутат, в 90-х годах прошлого века, когда данный документ только разрабатывался, российские власти выступали против пункта о границах. В частности, предметом критики было то, что в этом пункте не хватало конкретики. Фактически признание границ с российской стороны основывается на самой теме договора — дружба, сотрудничество и партнёрство, отметил парламентарий.

— То есть — нет дружбы, сотрудничества и партнёрства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам". Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже, что нам нужно, по крайней мере в части этого договора, его денонсировать, — сообщил РИА "Новости" Затулин.

Отметим, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной является одним из главных документов, регулирующих российско-украинские отношения.