Режиссёр "Стражей Галактики" подтвердил дату выхода третьей части

Всего на 2020 год киностудия Marvel запланировала выпустить три неназванные работы.

В ближайшее время киновселенная Marvel станет ещё обширнее. Авторы готовятся развивать серию "Фантастической четвёрки" и "Людей Икс". Однако не забывает компания и про привычные франшизы.

Так, например, Джеймс Ганн снова пообщался с фантами в "Твиттере". Режиссёр "Стражей Галактики" подтвердил, что третья часть фильма выйдет в 2020 году. Сейчас лента находится в разработке.

Вместе с этим Джеймс Ганн заявил, что сделка между Disney и FOX не изменит историю для "Стражей Галактики — 3".