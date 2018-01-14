Режиссёр "Стражей Галактики" подтвердил дату выхода третьей части
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Всего на 2020 год киностудия Marvel запланировала выпустить три неназванные работы.
В ближайшее время киновселенная Marvel станет ещё обширнее. Авторы готовятся развивать серию "Фантастической четвёрки" и "Людей Икс". Однако не забывает компания и про привычные франшизы.
Так, например, Джеймс Ганн снова пообщался с фантами в "Твиттере". Режиссёр "Стражей Галактики" подтвердил, что третья часть фильма выйдет в 2020 году. Сейчас лента находится в разработке.
Coming in 2020. https://t.co/2kQbPHC5gP— James Gunn (@JamesGunn) January 14, 2018
Вместе с этим Джеймс Ганн заявил, что сделка между Disney и FOX не изменит историю для "Стражей Галактики — 3".
January 14, 2018
Напомним, Marvel планирует выпустить в 2020 году три неназванные работы. Также за ближайшие два года компания выпустит "Чёрную пантеру", две части "Мстителей", продолжение "Человека-муравья", фильм о Капитане Марвел, а также продолжение "Человека-паука".