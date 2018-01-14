Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 января 2018, 16:49

Режиссёр "Стражей Галактики" подтвердил дату выхода третьей части

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Всего на 2020 год киностудия Marvel запланировала выпустить три неназванные работы.

В ближайшее время киновселенная Marvel станет ещё обширнее. Авторы готовятся развивать серию "Фантастической четвёрки" и "Людей Икс". Однако не забывает компания и про привычные франшизы.

Так, например, Джеймс Ганн снова пообщался с фантами в "Твиттере". Режиссёр "Стражей Галактики" подтвердил, что третья часть фильма выйдет в 2020 году. Сейчас лента находится в разработке.

Вместе с этим Джеймс Ганн заявил, что сделка между Disney и FOX не изменит историю для "Стражей Галактики — 3".

Напомним, Marvel планирует выпустить в 2020 году три неназванные работы. Также за ближайшие два года компания выпустит "Чёрную пантеру", две части "Мстителей", продолжение "Человека-муравья", фильм о Капитане Марвел, а также продолжение "Человека-паука".

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Marvel
  • Стражи Галактики
  • Джеймс Ганн
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar