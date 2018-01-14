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Опубликовано 14 января 2018, 17:16

Создателей Heavy Rain обвинили в расизме и гомофобии

Фото: &copy;&nbsp;store.playstation.com

Фото: © store.playstation.com

Сотрудники Quantic Dream жалуются на "нездоровую" обстановку в студии. Руководство всё отрицает.

Бывшие и действующие сотрудники студии Quantic Dream рассказали о "нездоровой" рабочей обстановке внутри компании. В частности, руководителя студии Дэвида Кейджа и исполнительного продюсера Гийома де Фондомье обвинили в авторитаризме.

Так, например, Кейджа сотрудники иронично называют Богом и Папой. По словам работников, руководство студии позволяет себе расистские и гомофобные шутки. Например, после просмотра видео об ограблении магазина Дэвид Кейдж обратился к одному из сотрудников, который был родом из Туниса, с вопросом: "А они случайно не твои кузины?"

Вместе с этим сотрудники студии жалуются на переработки. Один из работников признался, что порой приходится работать по 90 часов в неделю.

Руководство студии Quantic Dream все обвинения опровергает.

Напомним, команда работала над Fahrenheit, Heavy Rain и Beyond: Two Souls. Сейчас разработчики заняты проектом Detroit: Become Human.

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Сергей Сурепин
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