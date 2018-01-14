Создателей Heavy Rain обвинили в расизме и гомофобии

Сотрудники Quantic Dream жалуются на "нездоровую" обстановку в студии. Руководство всё отрицает.

Бывшие и действующие сотрудники студии Quantic Dream рассказали о "нездоровой" рабочей обстановке внутри компании. В частности, руководителя студии Дэвида Кейджа и исполнительного продюсера Гийома де Фондомье обвинили в авторитаризме.

Так, например, Кейджа сотрудники иронично называют Богом и Папой. По словам работников, руководство студии позволяет себе расистские и гомофобные шутки. Например, после просмотра видео об ограблении магазина Дэвид Кейдж обратился к одному из сотрудников, который был родом из Туниса, с вопросом: "А они случайно не твои кузины?"

Вместе с этим сотрудники студии жалуются на переработки. Один из работников признался, что порой приходится работать по 90 часов в неделю.

Руководство студии Quantic Dream все обвинения опровергает.