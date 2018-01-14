Новый фильм Стивена Спилберга запретили в Ливане

Лента "Секретное досье" с Мэрил Стрип и Томом Хэнксом не понравилась местному правительству.

Ливан запретил к показу драму Стивена Спилберга "Секретное досье". Это произошло за несколько дней до того, как премьера должна была состояться в Бейруте.

Фильм, в котором сыграли Мэрил Стрип и Том Хэнкс, не понравился ливанскому цензурному совету. Ведомство ссылается на список "Бойкот Израиля". Он включает в себя Спилберга из-за его оскароносного фильма о холокосте "Список Шиндлера". Несколько сцен режиссёр снял в 1993 году в Иерусалиме.

Российская премьера "Секретного досье" запланирована на 22 февраля 2018 года. Фильм рассказывает историю Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты "Вашингтон пост", и редактора Бена Брэдли. Они вступили в гонку с "Нью-Йорк таймс" за право пролить свет на государственные тайны, скрывавшиеся более 30 лет.