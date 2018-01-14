В Госдуме заявили, что США создают условия для свержения Асада

Цель "сил безопасности границы", которые организовываются в Сирии Вашингтоном и союзниками по коалиции, заключается в создании условий для дестабилизации ситуации в стране. По словам главы Комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, это также делается для свержения режима президента САР Башара Асада.