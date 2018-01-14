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Опубликовано 14 января 2018, 21:28

В Госдуме заявили, что США создают условия для свержения Асада

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Цель "сил безопасности границы", которые организовываются в Сирии Вашингтоном и союзниками по коалиции, заключается в создании условий для дестабилизации ситуации в стране. По словам главы Комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, это также делается для свержения режима президента САР Башара Асада.

— Цель очевидна: сохранить своё присутствие на территории Сирии и продолжать создавать условия для дестабилизации с целью свержения режима Асада, — цитирует РИА "Новости" Шаманова.

Ранее официальный представитель коалиции заявил изданию Defense Post, что она приступила в Сирии к созданию так называемых сил безопасности границы. Располагаться они будут вдоль долины реки Евфрат.

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Арина Демидова
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