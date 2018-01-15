Законопроект о допустимой концентрации наркотиков в крови водителей отклонён

Правительство не поддержало инициативу депутатов, предложивших определить допустимый уровень концентрации наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя.

В конце сентября в Госдуму внесли законопроект, которым предусмотрено закрепление за правительством права определять допустимый уровень концентрации наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя. Законопроект внесли депутаты Алексей Журавлёв, Лариса Тутова и Ольга Павлова.

"Законопроектом предлагается установить предельно допустимые уровни концентраций для наркотических и психотропных веществ, которые могут содержаться в организме человека, ниже которых административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения не наступает", — говорилось в пояснительной записке.

Отмечалось, что Правительство РФ установит допустимый уровень, а также определит перечень наркотических и психотропных веществ. Как заявляли инициаторы законопроекта, в этом списке будут обезболивающие, сердечные, противоаллергенные препараты. По их словам до 5% положительных проб водителей связаны с приёмом лекарств, имеющих длительный период выведения из организма человека.

По мнению экспертов, действительно есть лекарственные препараты, которые могут дать определённый процент того или иного запрещённого с точки зрения оборота вещества, поэтому предлагаемый законопроект оправдан.

Впрочем, как выяснил Лайф, законопроект получил отрицательный отзыв правительства и теперь вряд ли будет принят.

— В отношении рассматриваемого законопроекта разработчиками не принято во внимание, что статьёй 40 ФЗ от 8 января 1998 г №3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" закреплён запрет потребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, — говорится в отзыве правительства.