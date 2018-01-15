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Регион
Опубликовано 15 января 2018, 02:02

Месси обошёл Мюллера по голам за один клуб в европейских топ-чемпионатах

Фото: &copy;REUTERS/Sergio Perez

Фото: ©REUTERS/Sergio Perez

Ранее "Барселона"продлила соглашение с аргентинцем до 2021 года, а сумма отступных в его контракте составила 700 миллионов евро.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд легендарного форварда "Баварии" Герда Мюллера по забитым мячам за один клуб в европейской топ-лиге.

Гол Месси в матче "Барселоны" с командой "Реал Сосьедад" стал его 366-м по счёту за каталонцев в 401 матче чемпионата Испании. Таким образом, аргентинец превзошёл рекорд немецкого футболиста 1960–1970-х годов Герда Мюллера — за "Баварию" он провёл 365 голов в 427 матчах первенства Германии.

Напомним, ранее "Барселона" продлила соглашение с Месси до 2021 года, а сумма отступных в контракте аргентинского футболиста составила 700 миллионов евро.

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Андрей Довлатов
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