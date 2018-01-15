Анонсирована VR-игра, управление в которой осуществляется силой мысли
Соответствующее приложение, а также аппаратное обеспечение выйдут в течение этого года.
Фото © Flickr/gordonplant
Стартап Naurable занимается разработкой нейроинтерфейса. Фирма предлагает специальное устройство, которое работает в связи с гарнитурами виртуальной реальности и считывает электроэнцефалограмму мозга пользователя. На основе полученных сигналов работает система управления в VR-приложении.
Проект этой компании — игра Awakening. В ней пользователям предстоит стать ребёнком, запертым в секретной лаборатории. Как только геймер фокусирует внимание на объекте, интерфейс будет считывать активность мозга и подавать сигнал приложению.
В Naurable заявили, что первые образцы нейроинтерфейса для гарнитур виртуальной реальности появятся в открытом доступе в 2018 году.