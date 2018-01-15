Геймеры собрали более 2,2 миллиона долларов для борьбы с раком

Ежегодный игровой марафон по быстрому прохождению игр Awesome Games Done Quick установил очередной рекорд.

Уже девятый по счёту зимний марафон по быстрому прохождению игр Awesome Games Done Quick установил рекорд. Геймеры собрали 2,26 миллиона долларов на благотворительность.

The final total including Twitch subscriptions and bits comes out to: $2,261,823.19



THATS A NEW RECORD FOLKS #AGDQ2018 — Games Done Quick (@GamesDoneQuick) January 14, 2018

Соответствующая сумма пойдёт американской организации Prevent Cancer Foundation, занимающейся выявлению раковых заболеваний на ранних стадиях и их профилактикой.