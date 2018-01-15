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Регион
Опубликовано 15 января 2018, 06:53

Геймеры собрали более 2,2 миллиона долларов для борьбы с раком

Фото &copy; Flickr/Mr Seb

Фото © Flickr/Mr Seb

Ежегодный игровой марафон по быстрому прохождению игр Awesome Games Done Quick установил очередной рекорд.

Уже девятый по счёту зимний марафон по быстрому прохождению игр Awesome Games Done Quick установил рекорд. Геймеры собрали 2,26 миллиона долларов на благотворительность.

Соответствующая сумма пойдёт американской организации Prevent Cancer Foundation, занимающейся выявлению раковых заболеваний на ранних стадиях и их профилактикой.

Мероприятие началось 7 января. Последней игрой, которую проходили геймеры, стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Только во время её трансляции удалось собрать 250 тысяч долларов.

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Сергей Сурепин
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