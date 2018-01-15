Nintendo Switch получит эмулятор спустя 10 месяцев после выхода
Разработчики-энтузиасты уже представили первый в мире эмулятор для популярной японской консоли.
Фото © Flickr/Gaetan Ducatteeuw
Команда разработчиков-энтузиастов VGMOOSE анонсировала эмулятор для Nintendo Switch — Yuzu. Хакерам удалось обойти систему защиты японской компании спустя 10 месяцев после выпуска консоли.
Announcing yuzu, the first Nintendo Switch emulator that does all of the things you didn't need it to do! Stay tuned for more from the yuzu team!— yuzu (@yuzuemu) January 14, 2018
Ранее эта же команда выпускала эмулятор для Nintendo 3DS — Citra. У программы пока нет предполагаемой даты релиза, однако разработчики настроены решительно. В ближайшее время хакеры планируют поделиться техническими подробностями Yuzu и продемонстрировать, как приложение работает.
Эмулятор будет доступен на Windows, Mac и Linux. Ниже — первый скриншот Yuzu.
Switch emulation from team citra! World, meet yuzu! pic.twitter.com/iJHYZ2F2tS— bunnei (@notfunnei) January 14, 2018