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Опубликовано 15 января 2018, 07:15

Nintendo Switch получит эмулятор спустя 10 месяцев после выхода

Разработчики-энтузиасты уже представили первый в мире эмулятор для популярной японской консоли.

Фото &copy; Flickr/Gaetan Ducatteeuw

Фото © Flickr/Gaetan Ducatteeuw

Команда разработчиков-энтузиастов VGMOOSE анонсировала эмулятор для Nintendo Switch — Yuzu. Хакерам удалось обойти систему защиты японской компании спустя 10 месяцев после выпуска консоли.

Ранее эта же команда выпускала эмулятор для Nintendo 3DS — Citra. У программы пока нет предполагаемой даты релиза, однако разработчики настроены решительно. В ближайшее время хакеры планируют поделиться техническими подробностями Yuzu и продемонстрировать, как приложение работает.

Эмулятор будет доступен на Windows, Mac и Linux. Ниже — первый скриншот Yuzu.

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Сергей Сурепин
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