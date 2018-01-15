"Игра престолов" и "Форма воды" номинированы на премию Гильдии сценаристов США

Гильдия сценаристов Америки объявила всех претендентов на победу премии в 2018 году.

В число номинантов на премию Американской гильдии сценаристов в категории "Лучший оригинальный сценарий" вошли картины "Форма воды", "Прочь", "Любовь — болезнь", "Тоня против всех", а также "Леди Бёрд".

На премию в номинации "Лучший адаптированный сценарий" претендуют "Логан", "Зови меня своим именем", "Горе-творец", "Большая игра" и "Ферма "Мадбаунд". Лучшим драматическим сериалом могут стать "Американцы", "Лучшие звоните Солу", "Игра престолов", "Рассказ служанки" и "Очень странные дела".

Среди комедийных сериалов соревнуются "Умерь свой энтузиазм", "Блеск", "Мастер на все руки", "Кремниевая долина" и "Вице-президент".