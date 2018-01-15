Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 января 2018, 07:36

"Игра престолов" и "Форма воды" номинированы на премию Гильдии сценаристов США

Кадр фильма "Форма воды"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Форма воды"/ © Кинопоиск

Гильдия сценаристов Америки объявила всех претендентов на победу премии в 2018 году.

В число номинантов на премию Американской гильдии сценаристов в категории "Лучший оригинальный сценарий" вошли картины "Форма воды", "Прочь", "Любовь — болезнь", "Тоня против всех", а также "Леди Бёрд".

На премию в номинации "Лучший адаптированный сценарий" претендуют "Логан", "Зови меня своим именем", "Горе-творец", "Большая игра" и "Ферма "Мадбаунд". Лучшим драматическим сериалом могут стать "Американцы", "Лучшие звоните Солу", "Игра престолов", "Рассказ служанки" и "Очень странные дела".

Среди комедийных сериалов соревнуются "Умерь свой энтузиазм", "Блеск", "Мастер на все руки", "Кремниевая долина" и "Вице-президент".

Победителей назовут 11 февраля.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • кремниеваядолина
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar