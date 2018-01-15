Гильдия сценаристов назвала претендентов на лучший игровой сценарий
Американская гильдия сценаристов (WGA) выбрала претендентов на получение награды за лучший игровой сценарий.
Фото © Jam City
Гильдия сценаристов США объявила номинантов на ежегодную премию Writers’ Guild Awards. Претендовать на награды могут игры, вышедшие между 1 декабря 2016 года и 30 ноября 2017 года, при этом сценаристы обязательно должны состоять в гильдии.
Лучшие сценарию, по мнению американцев, мы получили в следующих играх:
- Dishonored: Death of the Outsider
- Futurama: Worlds of Tomorrow
- Horizon Zero Dawn Madden
- NFL 18: Longshot
Также свой выбор сделала британская гильдия. Там выделили три игры:
- Battlefield 1
- Hellblade: Senua’s Sacrifice
- Subsurface Circular
Вручение наград американской гильдии пройдёт 11 февраля, британской — 15 января.
В прошлом году награды получили Uncharted 4: A Thief’s End и Virginia соответственно.