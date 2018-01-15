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Опубликовано 15 января 2018, 08:23

Гильдия сценаристов назвала претендентов на лучший игровой сценарий

Американская гильдия сценаристов (WGA) выбрала претендентов на получение награды за лучший игровой сценарий.

Фото &copy;&nbsp;Jam City

Фото © Jam City

Гильдия сценаристов США объявила номинантов на ежегодную премию Writers’ Guild Awards. Претендовать на награды могут игры, вышедшие между 1 декабря 2016 года и 30 ноября 2017 года, при этом сценаристы обязательно должны состоять в гильдии.

Лучшие сценарию, по мнению американцев, мы получили в следующих играх:

  • Dishonored: Death of the Outsider
  • Futurama: Worlds of Tomorrow
  • Horizon Zero Dawn Madden
  • NFL 18: Longshot

Также свой выбор сделала британская гильдия. Там выделили три игры:

  • Battlefield 1
  • Hellblade: Senua’s Sacrifice
  • Subsurface Circular

Вручение наград американской гильдии пройдёт 11 февраля, британской ­— 15 января.

В прошлом году награды получили Uncharted 4: A Thief’s End и Virginia соответственно.

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Сергей Сурепин
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