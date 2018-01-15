Режиссёр "Голодных игр" снимет сериал для Apple

Проектом займётся не только Френсис Лоуренс, но и Стивен Найт. Последний — создатель "Острых козырьков".

Компания Apple всерьёз взялась за создание сериалов. За новый проект компании отвечает режиссёр "Голодных игр" Френсис Лоуренс и сценарист "Острых козырьков" Стивен Найт.

Нас ждёт мини-сериал с восьмью эпизодами. Рабочее название — "Видеть". Это будет научно-фантастическая драма о соперничестве США и СССР. Главные роли достались Рональду Муру, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Другие подробности пока не разглашаются.