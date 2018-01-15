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Регион
Опубликовано 15 января 2018, 07:45

Режиссёр "Голодных игр" снимет сериал для Apple

Фото &copy; Flickr/Gage Skidmore

Фото © Flickr/Gage Skidmore

Проектом займётся не только Френсис Лоуренс, но и Стивен Найт. Последний — создатель "Острых козырьков".

Компания Apple всерьёз взялась за создание сериалов. За новый проект компании отвечает режиссёр "Голодных игр" Френсис Лоуренс и сценарист "Острых козырьков" Стивен Найт.

Нас ждёт мини-сериал с восьмью эпизодами. Рабочее название — "Видеть". Это будет научно-фантастическая драма о соперничестве США и СССР. Главные роли достались Рональду Муру, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Другие подробности пока не разглашаются.

Исполнительные продюсеры сериала — Питер Чернин, Кристен Кампо и Дженно Топпинг. За производственный процесс отвечают компании Chernin Entertainment и Endeavor Content.

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Сергей Сурепин
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