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Регион
Опубликовано 15 января 2018, 08:58

Сценарист "12 лет рабства" напишет комикс о жизни меньшинств в современном мире

Проект станет частью новой мини-серии под названием The Other History of DC Universe.

Фото &copy; REUTERS/Mike Blake

Фото © REUTERS/Mike Blake

Издатель DC анонсировал новую мини-серию комиксов The Other History of DC Universe. За проект отвечает Джон Ридли, сценарист фильма "12 лет рабства".

Нам расскажут историю героев DC, которые представляют различные группы меньшинств — от расовых до сексуальных. Среди заявленных персонажей: Катана, Лисица, Рене Мойтойя, Джон Стюарт (Зелёный Фонарь).

Издатель обещает сделать акцент не на супергероев, а на людей под маской. Также DC хочет освещать проблемы, с которыми персонажи сталкиваются в современном мире. Многие ключевые события вселенной комиксов нам покажут под другим углом.

Первый номер выйдет зимой 2018 года. Пока не известно, кто выступит художником.

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Сергей Сурепин
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