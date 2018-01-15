Сценарист "12 лет рабства" напишет комикс о жизни меньшинств в современном мире

Сценарист «12 лет рабства» Джон Ридли напишет комикс для DC. Мини-серия The Other History of DC Universe расскажет о жизни супергероев-меньшинств в современном мире. Дебют — зимой 2018 года. pic.twitter.com/Fb5sivI1ZI

Нам расскажут историю героев DC, которые представляют различные группы меньшинств — от расовых до сексуальных. Среди заявленных персонажей: Катана, Лисица, Рене Мойтойя, Джон Стюарт (Зелёный Фонарь).

Издатель обещает сделать акцент не на супергероев, а на людей под маской. Также DC хочет освещать проблемы, с которыми персонажи сталкиваются в современном мире. Многие ключевые события вселенной комиксов нам покажут под другим углом.