В фильм с Брюсом Ли добавили световые мечи из "Звёздных войн"
Фото © Flickr/RealMaru
Энтузиаст порадовал фанатов боевиков занятным видео. Он объединил боевые искусства и фантастику.
Пользователь YouTube под псевдонимом Patrick Han переделал ряд сцен из фильма "Кулак ярости" 1972 года с Брюсом Ли. Он заменил привычное оружие на световые мечи из "Звёздных войн".
Фанатам пришлась по душе такая концепция. Они сравнивают смонтированную сцену с кадрами из космической саги. Некоторые считают, что Брюс Ли в этом видео превзошёл по мастерству владения световыми мечами самых сильных джедаев.
Ролик уже набрал 960 тысяч просмотров.
Напомним, Брюс Ли умер в 1973 году в возрасте 32 лет. Его последний фильм — "Башня смерти". Последним фильмом серии "Звёздные войны" на данный момент являются "Последние джедаи". Премьера ленты состоялась 14 декабря 2017 года.