В фильм с Брюсом Ли добавили световые мечи из "Звёздных войн"

Энтузиаст порадовал фанатов боевиков занятным видео. Он объединил боевые искусства и фантастику.

Пользователь YouTube под псевдонимом Patrick Han переделал ряд сцен из фильма "Кулак ярости" 1972 года с Брюсом Ли. Он заменил привычное оружие на световые мечи из "Звёздных войн".

Фанатам пришлась по душе такая концепция. Они сравнивают смонтированную сцену с кадрами из космической саги. Некоторые считают, что Брюс Ли в этом видео превзошёл по мастерству владения световыми мечами самых сильных джедаев.

Ролик уже набрал 960 тысяч просмотров.