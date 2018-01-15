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Опубликовано 15 января 2018, 09:30

В фильм с Брюсом Ли добавили световые мечи из "Звёздных войн"

Фото &copy; Flickr/RealMaru

Фото © Flickr/RealMaru

Энтузиаст порадовал фанатов боевиков занятным видео. Он объединил боевые искусства и фантастику.

Пользователь YouTube под псевдонимом Patrick Han переделал ряд сцен из фильма "Кулак ярости" 1972 года с Брюсом Ли. Он заменил привычное оружие на световые мечи из "Звёздных войн".

Фанатам пришлась по душе такая концепция. Они сравнивают смонтированную сцену с кадрами из космической саги. Некоторые считают, что Брюс Ли в этом видео превзошёл по мастерству владения световыми мечами самых сильных джедаев.

Ролик уже набрал 960 тысяч просмотров.

Напомним, Брюс Ли умер в 1973 году в возрасте 32 лет. Его последний фильм — "Башня смерти". Последним фильмом серии "Звёздные войны" на данный момент являются "Последние джедаи". Премьера ленты состоялась 14 декабря 2017 года.

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Сергей Сурепин
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