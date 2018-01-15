"Где охрана, в конце концов?" Кузнецова назвала вопиющим нападение в Перми

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка сообщила, что лично отправляется в регион.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала нападение на школу № 127 в Перми. Она назвала произошедшее вопиющим случаем и сообщила, что на данный момент в самом тяжёлом состоянии остаётся педагог Наталья Шагулина.

— Вопиющий случай в Перми в школе. Дети-четвероклашки защищали учительницу, которая пыталась остановить дерущихся на ножах взрослых парней. Дети, два подростка в больнице, с ранениями разной степени тяжести. Тяжелее всего пока состояние учительницы, — написала она на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: vk.com/ombudswoman

Кузнецова также возмутилась тем, что в школе вообще могли оказаться вооружённые люди. Она отметила, что сама отправляется в Пермь.

— Неужели кроме десятилетних детей некому было остановить хулиганов? А система профилактики, КДНи ЗП? А охрана, в конце концов? Где это всё? У меня очень много вопросов. Вылетаю в Пермь, — отметила она.